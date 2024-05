68-Jähriger stürzt durch den Stallboden

Am Dienstagnachmittag riss ein 68-jähriger Mann in Rothenbrunnen einen Stall ab, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Er war mit dem Entfernen eines Zwischenbodens beschäftigt, als ein Teil des Bodens einbrach. Der Mann stürzte aus einer Höhe von über zwei Metern auf einen Betonboden hinunter.

Seine Ehefrau alarmierte die Rettung Mittelbünden, welche den Verletzten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur brahte. (red)