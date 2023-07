56-jähriger Velofahrer kollidiert mit entgegenkommenden Auto

Der 56-Jährige fuhr am Sonntag um 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kantonsstrasse von Vnà talwärts in Richtung Ramosch, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. In einer Linkskurve bei der Örtlichkeit Tschanüff sei er mit einem bergwärts fahrenden Auto eines 28-Jährigen kollidiert. Dabei sei der Velofahrer gestürzte, rechts von der Strasse abgekommen und in abfallendem Wiesland liegen geblieben. Gemäss Mitteilung betreute ein Team des Rettungsdienstes Scuol den verletzten Velofahrer. Bei dem Unfall habe er sich mehrere Brüche zugezogen, weshalb er ins Spital nach Scuol transportiert worden sei. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)