Verlorenes Rad schlägt Frontscheibe ein – zwei Personen verletzt

Am Samstagnachmittag um circa 15.30 Uhr kam es auf der nationalstrasse N13 in Mesocco zu einem Unfall. Ein Lieferwagenfahrer war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden mit einem Autoanhänger von San Bernardino herkommend in Richtung Bellinzona unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen löste sich kurz nach dem Gorda-Tunnel am Anhänger ein Rad der Doppelachse auf der linken Seite.

Wie es heisst, schleuderte das Rad auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Der Zusammenstoss war so heftig, dass die Frontscheibe des Autos eingeschlagen und die beiden Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Beifahrerin ins Spital gebracht

Ein Ambulanzteam der Rettung Moesano versorgte die Patienten vor Ort notfallmedizinisch und brachte die Beifahrerin mit mittelschweren Verletzungen ins Spital Civico Lugano. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, wie es weiter heisst. Am Auto sei erheblicher Sachschaden entstanden und es sei abgeschleppt worden. (red)