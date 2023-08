Beifahrerin muss nach Töffunfall ins Spital gebracht werden

Ein 72-Jähriger fuhr am Samstag um 17.45 Uhr mit seinem Töff, inklusive Sozia und Anhänger, vom Urnerboden kommend in Richtung Linthal. Auf der Höhe des sogenannten Balzenberg verlor er laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus in einer Rechtskurve die Herrschaft über das Gespann. Er prallte gegen die Stützmauer auf der linken Seite, stürzte und prallte nach einer kurzen Rutschphase in die Leitplanke auf der rechten Strassenseite.

Die Sozia wurde bei dem Unfall verletzt, wie schwer ist gemäss Polizei unklar. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital Glarus gebracht. Am Töff und der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. (red)