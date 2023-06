Viehanhänger mit lebenden Tieren in Domat/Ems gekippt

Ein 18-jähriger Landwirt in Ausbildung war laut der Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mit einem Traktor mit Viehtransportanhänger in Domat/Ems in Richtung Chur unterwegs. Beim Befahren des Kreisels beim Plarenga-Center gegen 17.30 Uhr kippte der Anhänger auf die rechte Seite. Laut der Kantonspolizei muss sich die Gewichtsverteilung der geladenen Tiere im Anhänger derart verschoben haben, dass der Anhänger kippte.

Die vier geladenen Kühe sowie ein Kalb blieben beim Unfall praktisch unverletzt. Sie wurden von herbeieilenden Drittpersonen sowie dem Lehrling behütet, bis die Grosstierrettung und eine Tierärztin eintrafen. Die Tiere konnten ambulant behandelt werden, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

Der Anhänger wurde total beschädigt. Für die Fahrbahnreinigung standen Mitarbeitende des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab. (red)