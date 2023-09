Roller und Auto kollidieren auf der Churer Felsenaustrasse

Ein 23-jähriger Autofahrer war um 7 Uhr in Chur aus der Richtung Ringstrasse über die Felsenaustrasse unterwegs. Gemäss Stadtpolizei Chur wollte er in die Einfahrt eines Firmenareals abbiegen, während ein Rollerlenker gleichzeitig in die andere Richtung fuhr. Es kam zur Kollision.

Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Wie schwer, teilt die Stadtpolizei nicht mit. Die Rettung Chur brachte ihn ins Kantonspital Graubünden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. (red)