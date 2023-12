Auto kommt ins Rutschen und muss abgeschleppt werden

Am Sonntag ist es auf der Malixerstrasse in Chur zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer war kurz nach 11 Uhr in Richtung Lenzerheide unterwegs, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. In einer leichten Linkskurve, kurz vor der Einmündung St. Hilarien, habe das Auto angefangen zu schlingern. Es geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in eine Stützmauer.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (red)