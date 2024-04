Postauto überholt, Autofahrer bremst ab und prallt in anderes Auto

Der 62-Jährige fuhr am Ostermontag kurz nach 18 Uhr von Maloja kommend talwärts über die Hauptstrasse in Richtung Castasegna. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Aufgrund der winterlichen Strassenverhältnisse sei ihm eine sehr langsam fahrende Fahrzeugkolonne entgegen gekommen. Nach einer Rechtskehre habe er plötzlich ein Postauto wahrgenommen, welches die langsam fahrende Kolonne in Richtung Maloja überholte.

Um eine Frontalkollision mit dem durch einen 47-jährigen Chauffeur gelenkten Postauto zu verhindern, leitete der 62-Jährige ein starkes Bremsmanöver ein. Dabei kam sein Auto auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte seitlich-frontal mit dem Auto eines 31-Jährigen, wie es weiter heisst. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen des Rettungsdienstes Spino ins Spital nach Samedan überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände, die zu diesem Unfall geführt haben, ab. (red)

