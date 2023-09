Autofahrerin wird bei Kollision mit Baustellenfahrzeug verletzt

Auf der Oberalpstrasse in Brigels ereignete sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau fuhr zusammen mit ihrem Kleinkind von Rueun in Richtung Tavanasa. Nach der Baustelle Höhe Waltensburg Bahnhof überholte sie einen Dumper, der gleichzeitig nach links abbog.

Die Autofahrerin wich aus, das Auto touchierte aber den Dumper und kam auf einer Steinhaufen-Deponie zum Stillstand.

Der Rettungsdienst Surselva brachte die verletzte Frau zusammen mit ihrem unverletzten Kind ins Spital nach Ilanz. (red)