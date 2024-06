Lastwagen bleibt an Unterführung hängen und kippt um

Ein 58-jähriger Lastwagenchauffeur war am Mittwoch um 16.40 Uhr vom Stausee Bärenburg kommend in Richtung Andeer unterwegs. Er wollte durch eine Unterführung unter der Autostrasse A13 hindurchfahren, doch die angehobene Kippbrücke seines Lastwagens blieb hängen. Das Fahrzeug koppte nach links auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.