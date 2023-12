19-Jährige kracht bei Stau ins Auto vor ihr

Dabei war eine Autofahrerin in Richtung Netstal auf der Landstrasse unterwegs. Die 19-Jährige bemerkte dabei zu spät, dass das vorausfahrende Auto im Kolonnenverkehr angehalten hatte, worauf es zu einer Auffahrkollision kam. Beim Unfall wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand aber Sachschaden.

Am Donnerstag ereignete sich im Feierabendverkehr, um 17.05 Uhr, zwischen Glarus und Netstal ein Autounfall, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung schreibt.