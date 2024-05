Sie wollte zum Überholen ansetzen: Heftige Kollision in Sils

Am Dienstag um 10.50 Uhr fuhr eine 32-jährige Autofahrerin der Hauptstrasse von Plaun da Lej in Richtung Sils i.E.. Aus der Gegenrichtung nahte ein 65-jähriger Autolenker, begleitet von zwei Mitfahrern. Die 32-Jährige setzte gerade an, um ein Lieferwagen zu überholen. Sie lenkte nach links und kollidierte seitlich-frontal mit dem Auto aus der Gegenrichtung.

Die Rettung Oberengadin betreute die Frau und die beiden Mitfahrer vor Ort. Sie wurden ins Spital nach Samedan transportiert, welches sie nach medizinischen Abklärungen am selben Tag verlassen konnten. Die beiden total beschädigten Autos wurden aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden gab die Strasse kurz nach 12 Uhr wieder für den Verkehr frei. (red)