Lastwagen und Auto kollidieren bei Maienfelder Raststätte

Ein 61-jähriger Autofahrer war am Dienstag um 13.40 Uhr auf der Nordspur der Autobahn A13 unterwegs und bog in die Raststätte Heidiland ein. Gleichzeitig fuhr ein 56-Jähriger mit einem Lastwagen von der Raststätte weg in Richtung Nordspur. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden kollidierte das Auto auf einem geraden Strassenabschnitt zuerst mit der Front des Lastwagens und dann mit dem Anhänger.

Das Auto wurde bei der Kollision total beschädigt. Der Autofahrer zog sich Schürfungen zu. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Franken, wie es heisst. (red)