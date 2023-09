Von Autofahrer beim Überholen gestreift: Velofahrer verletzt sich schwer

Ein 78-jähriger Autolenker fuhr am Mittwoch vor Mittag in Davos Dorf auf der gut drei Meter breiten Dischmastrasse in Richtung Dürrboden. Beim Überholen eines 89-jährigen Velofahrers streifte das Auto den Velofahrer und der 89-Jährige stürzte.

Der Mann war nicht ansprechbar und wurde vom Autofahrer und einer Drittperson bis zum Eintreffen des Rega-Helikopters betreut. Nach der notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Hergang, der zum Sturz des Velofahrers führte, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.