Auto überschlägt sich – Insassen bleiben unverletzt

In Cama ist es am Mittwochabend zu einem Autounfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, fuhr ein 29-Jähriger in Begleitung eines 23-Jährigen von San Bernardino über die A13 in Richtung Bellinzona. Auf der Höhe Cama verlor der Autofahrer nach eigenen Angaben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der starke Regen führte laut dem Autofahrer zu Aquaplaning.

Nach dem Befahren eines ansteigenden Erdwalls überschlug es das Auto zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten das Auto laut der Kantonspolizei unverletzt selbständig verlassen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände zu diesem Verkehrsunfall ab. (red)