Glarus: 55-Jähriger stösst mit E-Bike-Fahrerin zusammen

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Landstrasse in Glarus. Ein Autofahrer war auf der Langenackerstrasse unterwegs und wollte nach rechts in die Landstrasse einbiegen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Dabei übersah der 55-Jährige rechts auf dem Trottoir eine E-Bike-Fahrerin und es kam zu einer Kollision.