Jäger stürzt in steilem Gelände bei Innerferrera ab und stirbt

In Innerferrera hat sich ein Jäger am Montagabend auf den Weg zu seinem Jagdposten im Gebiet unterhalb Mut Grischol gemacht, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Er habe am folgenden Tag früh am Morgen mit der Jagd starten wollen. Am Dienstagvormittag hätten seine Jagdkollegen ihn telefonisch nicht erreicht und mit einer Suche begonnen, heisst es weiter. Kurz vor 13 Uhr am selben Tag sei der 42-Jährige reglos unterhalb seines Jagdpostens aufgefunden worden.

Laut ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Graubünden und der Kantonspolizei ist der Tod des Jägers auf einen Sturz im steilen und unwegsamen Gelände zurückzuführen. Die Rega sei mit einem Helikopter bei den Bergungsarbeiten im Einsatz gewesen. Für die Angehörigen des Verunfallten steht ein Care-Team zur Verfügung, wie es abschliessend heisst. (red)