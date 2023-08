Zwei Autofahrer werden bei Kollision in Chur leicht verletzt

Kurz nach 10.30 Uhr am Freitag kam es in Chur zu einer Kollision. Gemäss Mitteilung der Stadtpolizei Chur war eine 85-jährige Autofahrerin auf der Höhe Halbmil von einem Bauernbetrieb kommend zur Deutschen Strasse unterwegs. Beim Überqueren der Strasse sei sie mit einem von links kommenden Auto kollidiert, das von Chur kommend in Richtung Trimmis unterwegs gewesen sei.

Bei der frontal-seitlichen Kollision verletzten sich die 85-Jährige und der 29-jährige Fahrer des anderen Autos. Sie begaben sich selbstständig zum Arzt und beide Autos wurden abgeschleppt. (red)