63-Jähriger überschlägt sich in Alvaneu Dorf mit Quad

Die Kantonspolizei Graubünden teilt in einer Medienmitteilung mit, dass ein 63-jähriger Quadfahrer nach 15 Uhr über die Voia Gonda talwärts in Richtung Dorf gefahren ist und verunfallte. «In einer Linkskurve überschlug sich das vierrädrige Kleinfahrzeug, worauf der Mann unter diesem zu liegen kam», heisst es in der Mitteilung weiter. Trotz Verletzungen habe der Fahrer sich selbstständig befreien können und um Hilfe gerufen. Privatpersonen sowie Familienangehörige betreuten den Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettung Mittelbünden. Mit dem Rettungswagen wurde er für weitere medizinische Massnahmen ins Spital Davos überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)