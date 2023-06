Fünf Velounfälle und sechs Verletzte in den letzten zwei Tagen

Am Mittwoch um 16.50 Uhr fuhr ein Töfffahrer am Splügenpass in Richtung Passhöhe. Gleichzeitig fuhr ein Velofahrer den Pass in Richtung Splügen hinunter, wie es seitens Kantonspolizei heisst. Den Linksverkehr gewohnt, befuhr der malaysische Töffahrer die erste Wendekehre links und kollidierte kurz nach dieser anfangs der Geraden, immer noch auf der linken Fahrbahnhälfte, mit dem Velofahrer. Dieser zog sich dabei leichte Verletzungen zu.