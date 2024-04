Bregaglia: Unfall wegen Sommerpneu

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst es, dass es in Löbbia am Ostersonntag zu einem Selbstunfall gekommen ist. Ein 36-jähriger Autofahrer ist um 13.30 Uhr von Casaccia talwärts in Richtung Vicosoprano gefahren und in einer Rechtskurve ausgangs Löbbia mit seinem Fahrzeug ins Rutschen gekommen.

Gemäss Mitteilung hatte der 36-jährige Fahrer Sommerpneu an seinem Auto montiert. Auf der schneebedeckten Fahrbahn sei er gegen links gerutscht, habe die Gegenfahrbahn überquert und sei dann frontal mit der Stützmauer zusammengestossen. «Der Personenwagen wurde durch den Aufprall auf das Dach gekippt», heisst es weiter.

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (red)