Seewis-Pardisla: Frontale Kollision von zwei Autos

Ein 19-jähriger fuhr nach 12.30 Uhr auf der Nationalstrasse N28 von Grüsch in Richtung Landquart. Ihm entgegen fuhr ein 38-jähriger Autofahrer. Beim Anschluss Seewis-Pardisla kollidierten die beiden, gemäss ersten Feststellungen auf der Fahrspur des 38-Jährigen, miteinander. Das Auto mit Fahrtrichtung Landquart kollidierte anschliessend mit der linksseitigen Leitplanke. Beim Unfall zog sich der 19-jährige Verletzungen zu, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Ein Team vom Rettungsdienst Schiers versorgte ihn medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Schiers. Als Folge der total gesperrten Strasse wurde gemeinsam mit dem Tiefbauamt Graubünden eine Umleitung eingerichtet. Die aufgrund des Unfalls entstandenen Verkehrsbehinderungen in der Region sowie auf der Autobahn A13 lösten sich nach 15 Uhr wieder auf. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Unfallursache. (lab)