Selbstunfall eines Töfffahrers in Tinizong

Am Freitagvormittag sei in Tinizong ein 78-jähriger Töfffahrer gestürzt, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Er sei in einer sechsköpfigen Töffgruppe auf der Julierstrasse von Rona talwärts in Richtung Savognin gefahren. Bei der Örtlichkeit Vardaval sei der Töfffahrer um 9 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenspur gekommen, gestürzt und rund zwanzig Meter eine steile Wiese hinunter gefallen.

Gemäss Mitteilung kam er verletzt zum Stillstand. Die medizinische Versorgung beim Verunfallten habe ein Team der Rettung Mittelbünden gemeinsam mit einer Rega-Crew durchgeführt. Mit einer Windenaktion wurde der Verletzte geborgen und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Derzeit ermittelt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang. (red)