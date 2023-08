Töfffahrer kommt bei Frontalkollision in Chur ums Leben

Um 19 Uhr am Sonntag ereignete sich auf der Malixerstrasse oberhalb dem Araschgerrank in Chur eine Frontalkollision. Wie die Stadtpolizei Chur schreibt, war ein 49-jähriger Autofahrer in Richtung Lenzerheide unterwegs. Nach dem Araschgerrank sei es mit einem entgegenkommenden Töff zu einer heftigen Frontalkollision gekommen. Der 43-jährige Töfffahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Wie die Polizei weiter schreibt, wurde die Strasse während rund drei Stunden für jeglichen Verkehr gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Chur die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen weiter die Rettung Chur, die Strassenrettung der Feuerwehr Chur, die Kantonspolizei Graubünden, ein Care Team und das Tiefbauamt des Kantons Graubünden. (red)