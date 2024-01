Tiefencastel: Auffahrkollision führt zu Wortgefecht

Ein 45-Jähriger überholte um 15.20 Uhr auf der Nationalstrasse nach Tiefencastel in einer losen Kolonne bergwärts in Richtung Cunter fahrend einen 64-Jährigen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Als der Überholende nach rechts einbog, fuhr ihm der Überholte ins Autoheck. Nachdem die beiden ausgestiegen waren, kam es zu Wortgefechten und einem Handgemenge. Bei der Auffahrkollision traten bei der Beifahrerin des Überholenden medizinische Probleme auf. Ein Team der Rettung Mittelbünden behandelte die Frau ambulant.

Zeugenaufruf zum Unfallhergang

Die beiden Autofahrer fuhren vor dem Unfall von Thusis kommend hintereinander auf der Schinstrasse in Richtung Tiefencastel. Nachdem sie Tiefencastel passiert hatten, überholte der 64-Jährige den 45-Jährigen, wonach dann dieser überholte und es zur Auffahrkollision kam. Personen, welche Feststellungen zur Fahrweise der beiden sowie zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte beim Polizeistützpunkt Lenzerheide-Albula in Savognin unter der Telefonnummer 081 257 79 20. (lab)