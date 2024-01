Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach: Insassen bleiben unverletzt

Ein 22-jähriger Autolenker fuhr am Dienstag um 22.40 Uhr in Begleitung einer 16-Jährigen und eines 24-Jährigen in Thusis die Heinzenbergstrasse hoch. Dabei geriet sein Auto rechts von der Strasse ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach an einem Baum stehen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Die Mitfahrerin wurde zur Kontrolle ins örtliche Spital gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)