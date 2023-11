Wohnungen, Häuser und Garagen: 18-Jähriger verübte sieben Einschleichdiebstähle in Laax und Falera

Die unbekannte Täterschaft stieg in den Nächten der beiden Monate Mai und Juni 2023 jeweils in unverschlossene Wohnungen, Häuser und Garagen ein. Dabei hat sie Bargeld und Fahrräder entwendet. Die Deliktsumme beträgt mehrere tausend Franken. Aufwendige Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft sowie Hinweise aus der Bevölkerung führten die Kantonspolizei Graubünden anfangs Juli 2023 zu einem 18-jährigen Marokkaner, wie sie in einer Medienmitteilung berichten.