Einschleichediebstahl: Mann durchwühlt Sammelstelle in Niederurnen

Am Freitag, 15. November, um 19.20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Anwohner, dass bei der Sammelstelle an der Bahnhofstrasse in Niederurnen ein Dieb am Werk sei. Dieser verschaffte sich Zugang zum Areal und durchsuchte das Sammelgut. Als sich die alarmierte Polizei der Sammelstelle näherte, flüchtete der 39-Jährige, nicht im Kanton Glarus wohnhafte Täter zu Fuss in das benachbarte Wohnquartier. Nach kurzer Verfolgung fasste und verhaftete ihn die Polizei. Beim sichergestellten Diebesgut handelt es sich um 31 Kilogramm Kupferteile.