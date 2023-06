Gerüstbauer fällt über vier Meter von einer Plattform in Domat/Ems

Ein 44-jähriger Gerüstbauer war in Domat/Ems damit beschäftigt, von einer Plattform aus, ein Gerüst abzubauen. Gemäss ersten Erkenntnissen muss der ungesicherte Mann kurz nach 10 Uhr einen Schritt neben die Plattform gemacht haben und stürzte aus einer Höhe von gut 4,80 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe, bevor er mit mittelschweren Verletzungen von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht wurde. (red)