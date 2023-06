79-jährige E-Roller-Fahrerin stürzt und verletzt sich am Kopf in Chur

Am Samstagmittag, kurz vor 11.30 Uhr, ist es im Kreisel Ring-/Scalettastrasse in Chur zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer E-Roller-Fahrerin gekommen. Das schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung. Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr von Richtung Tittwiesenstrasse über die Ringstrasse, zum Kreisel Ring-/Scalettastrasse. Als sie in den Kreisel einfuhr, kollidierte sie gemäss Polizei mit einer von links kommenden 79-jährigen E-Roller Fahrerin, welche sich beim Sturz am Kopf verletzte. Durch die Rettung Chur wurde sie ins Kantonsspital Graubünden überführt. (red)