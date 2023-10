Lieferwagen brennt in Chur komplett ab

Während der Fahrt auf der Autobahn A13 bemerkte ein Fahrzeuglenker einen Defekt und Rauch an seinem Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Er konnte den Lieferwagen durch die Autobahnausfahrt Chur Nord in den Reitnauerweg lenken und anhalten. Dabei wurde ein offenes Feuer festgestellt. Trotz einer Intervention mit einem Feuerlöscher breitete sich das Feuer aus. Die mit 12 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Chur traf einen in Vollbrand stehenden Lieferwagen an. Aufgrund der Nähe zu Bäumen und Sträuchern bestand eine akute Übergriffsgefahr. Durch einen raschen Löscheinsatz mit zwei Tanklöschfahrzeugen konnte der Übergriff verhindert und der Brand gelöscht werden. Die Brandursache wird durch die Brandermittlung der Kantonspolizei abgeklärt. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Chur die Stadtpolizei Chur, die Brandermittlung der Kantonspolizei, ein Abschleppunternehmen sowie der Werkbetrieb der Stadt Chur. (red)