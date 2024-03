Vermisster Skitourengänger aus Österreich bei St. Antönien aufgefunden

Der 62-jährige Österreicher habe am Sonntag im österreichischen Gargellen seine Skitour zum St. Antönierjoch gesteartet, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Am Montagmorgen hatte er letztmals telefonischen Kontakt mit einer Angehörigen, welcher jedoch nach kurzer Zeit abrupt beendet worden war. Versuche, den Mann telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos.

Aus diesem Grund wurde gegen Montagmittag eine grossangelegte, länderübergreifende Suchaktion gestartet. Am Dienstagmorgen, kurz vor 10.30 Uhr, wurde der Vermisste auf einer Hochebene von gut 2450 Metern über Meer am Fusse der Plattenflue auf Schweizer Gebiet gefunden. Ein Rega-Helikopter flog ihn unter ständiger Reanimation ins Universitätsspital Zürich, in welchem sein Tod festgestellt wurde.

Länderübergreifende Suchaktion

An der Suchaktion beteiligt waren ein Österreichischer sowie zwei Schweizer Rettungshelikopter und mehrere Alpinpolizisten der der Kantonspolizei Graubünden und der Landespolizeidirektion Vorarlberg sowie weitere Einsatzkräfte beider Polizeikorps und mehrere Personen des Österreichischen Bergrettungsdienstes und des Schweizer Alpenclubs SAC. (red)