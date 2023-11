Eine Frau rutscht mit ihrem Auto in Matt von der Strasse und auf eine Leitplanke

Am Dienstag um 12.15 Uhr ist es auf der Sernftalstrasse in Matt zu einem Selbstunfall mit Sachschadenfolge gekommen. Eine 20-Jährige war bei winterlichen Strassenverhältnissen mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Schwanden unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Als sie vor einer Kurve bremste, geriet ihr Auto ins Rutschen und kollidierte daraufhin mit der rechtsseitigen Leitplanke. Beim Unfall wurde niemand verletzt, am Auto entstand jedoch Sachschaden. (kapo)