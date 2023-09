Töfffahrer in Rueras mittelschwer verletzt

Kurz nach 17 Uhr am Mittwochabend ist ein 74-jähriger Töfffahrer auf dem Oberalppass in Richtung Disentis verunfallt. Oberhalb der Passhöhe ist er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Er stürzte und verletzte sich an der linken Schulter. Ein Team des Rettungsdienstes Surselva verarztete den Mann und überführte ihn ins Spital Ilanz. (red)