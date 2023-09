Polizei sucht nach Töffunfall in Chur Zeugen

Eine 54-jährige Frau ist am Freitagmittag mit ihrem Töff über die Malixerstrasse in Richtung Lenzerheide gefahren. Gemäss Aussagen von Augenzeugen überholte sie vor dem Erlenrutsch einen roten Toyota Kleinwagen. Kurz danach geriet die Frau über den rechten Fahrbahnrand in ein mit Steinen bedecktes Strassenbord und stürzte, wie die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Lenkerin wurde mit unbestimmten Verletzungen mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Die genaue Unfallursache wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. Laut Mitteilung wurde der stark beschädigte Töff abgeschleppt. (red)

Zeugenaufruf



Die Stadtpolizei Chur bittet Personen, die den Vorfall beobachten konnten, insbesondere den Lenker des roten Toyota Kleinwagens, sich unter der Telefonnummer 081 254 53 00 zu melden.