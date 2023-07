Zwei Verletzte bei Selbstunfall mit dem Töff

Ein 56-jähriger Mann und seine 53-jährige Mitfahrerin fuhren am Donnerstag mit dem Töff von Campocologno kommend auf der Berninastrasse H29 in Richtung Poschiavo, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Kurz nach Mittag sei der Töff beim Überqueren des Bahngleises zu Fall gekommen. Dabei haben sich Fahrer und Mitfahrerin Brüche zugezogen. Ein Team des Rettungsdienstes Poschiavo habe die Erstversorgung bei den Verletzten durchgeführt und sie anschliessend ins Spital nach Poschiavo transportiert. Der 56-Jähre gemäss Mitteilung am selben Tag zur weiteren Behandlung ins Spital nach Samedan transportiert. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)