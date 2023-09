43-Jähriger prallt in Grono mit seinem Auto in Stützmauer

Die Kantonspolizei Graubünden teilt in einem Schreiben mit, dass es am Montagabend in Grono auf der Calancastrasse zu einem Selbstunfall gekommen sei. Ein 43-jähriger Autofahrer sei von Grono auf der Hauptstrasse bergwärts in Richtung Calancatal unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve habe er im starken Regen die Herrschaft über sein Auto verloren und rechts mit einer Stützmauer zusammengestossen.

«Sein erheblich beschädigtes Auto kam mitten auf der Strasse zum Stillstand», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Autofahrer habe sich bei dem Unfall leicht verletzt. Von einem Team der Ambulanza Moesano sei der Autofahrer betreut und zur ambulanten Behandlung ins medizinische Zentrum nach Roveredo transportiert worden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)