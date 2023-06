Auto fliegt 18 Meter durch die Luft und landet in Bachbett

Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17.30 Uhr von Zernez in Richtung Ofenpass. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, geriet er bei der Örtlichkeit Buffalora in einer langgezogenen Rechtskurve über die Gegenfahrbahn und den linken Fahrbahnrand hinaus. Das Auto sei rund 18 Meter durch die Luft geflogen und nach einem Aufprall um 180 Grad gedreht im Bachbett der Val Nüglia gelandet. Der Mann alarmierte selbständig die Polizei, wie es weiter heisst. Er habe Glück gehabt und sich nur leicht verletzt. Ein Rega-Helikopter überführte ihn ins Spital nach Samedan. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)