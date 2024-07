Im fahrunfähigem Zustand: Mofafahrer überschlägt sich

Am Freitag, um etwa 21:15 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Mofafahrer in fahrunfähigem Zustand auf der Sägenstrasse ins Welschdörfli. Beim Abbiegemanöver verlor der Mofafahrer die Kontrolle über sein Mofa und überschlug sich. Durch den Sturz zog sich dieser Verletzungen zu, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Rettung Chur überführte den Mofafahrer ins Kantonsspital Graubünden.

Beim Mofafahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Bei der technischen Überprüfung des Mofas konnten leistungssteigernde Abänderungen festgestellt werden. Die Stadtpolizei Chur klärt die genaue Unfallursache ab. (red)