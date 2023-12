Gekippter Lastwagen führt zu Strassensperrung in Cunter

Am Dienstagabend ist in einer Rechtskurve bei Burvagn in Cunter ein Lastwagen gekippt. Zusammen mit dem Anhänger, der auf den Rädern blieb, versperrte er die Fahrbahn. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Der 42-jährige Chauffeur war gegen 18 Uhr mit seinem Anhängerzug von Savognin kommend über die Nationalstrasse talwärts in Richtung Tiefencastel gefahren. Er konnte den gekippten Lastwagen selbständig verlassen und begab sich zur ärztlichen Kontrolle ins Spital nach Savognin.

Während der Bergung des Anhängerzuges musste die Nationalstrasse während rund 30 Minuten gesperrt werden, wie die Polizei weiter schreibt. (red)