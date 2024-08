Berninapass: Töfffahrer stürzt und prallt in Leitplanke

Kurz vor 17 Uhr am Donnerstagnachmittag ist ein Töfffahrer am Berninapass in einer Linkskurve gestürzt und in eine Leitplanke geprallt. Dabei zog er sich Brüche am rechten Bein zu, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der 41-Jährige sei als Mitglied einer Töffgruppe von der Passhöhe talwärts gefahren, um via Forcola di Livigno nach Italien zu gelangen. Er stürzte unterhalb der Örtlichkeit Palüeta. Bis ein Team des Rettungsdienstes Poschiavo eingetroffen sei, hätten Mitglieder der Töffgruppe den Verunfallten betreut, heisst es weiter. Die Rega flog ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Bei den Arbeiten auf der Unfallstelle erhielt die Kantonspolizei Unterstützung von Mitarbeitern des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, wie es abschliessend heisst.