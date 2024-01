Auto prallt im Landwassertunnel gegen Tunnelwand

Der Aufprallunfall im Landwassertunnel geschah am Mittwochnachmittag, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Eine 25-jähirge Autofahrerin sei in Begleitung eines Kollegen von Davos in Richtung Wiesen gefahren. In der Rechtskurve vor dem Landwassertunnel, der über eine Brücke führt, begann ihr Auto gemäss der Polizei zu schleudern, rutschte über die Gegenfahrspur, von wo es durch den Aufprall gegen die Tunnelwand nach rechts rutschte. Dort wurde es erst von der Tunnelwand gebremst. Das Auto wurde dadurch total beschädigt. Die Lenkerin und ihr Mitfahrer blieben unverletzt.

Für die Brandschutzsicherung sei die Feuerwehr Davos im Einsatz gestanden, schreibt die Polizei weiter. Nach kurzzeitigen Sperrungen konnte sie den Tunnel um 16.10 Uhr wieder freigeben. (red)