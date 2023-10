86-Jährige verunfallt bei Domat/Ems und wird als fahrunfähig eingestuft

Nach einer Meldung am Mittwochnachmittag, dass ein Auto auf der A13 Schlangenlinien fahre, sei die Kantonspolizei ausgerückt. Etwa um 15 Uhr fuhr die Frau in die Mittelleitplanke auf der Höhe das Felsberger Bahnhofs, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Autofahrerin habe sich leicht verletzt und schien verwirrt.

Gemäss Polizei musste sich die Frau wegen den Feststellungen vom Amtsarzt untersuchen lassen. Der 89-Jährigen sei der Fahrausweis entzogen worden, da sie nicht mehr fahrfähig sei. Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Kantonspolizei geklärt. (red)