Schwere Frontalkollision: Fünf Verletzte in Maienfeld

Ein 20-jähriger Autofahrer war mit einem weiteren 20-Jährigen und zwei 21-Jährigen im Auto und fuhren um 7.25 Uhr vom Sankt Lutzisteig herkommen in Richtung Maienfeld, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Auf der Höhe der Verzweigung Fösterschule kam es aus noch nicht geklärten Gründen zu einer heftigen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Beide Autos wurden von der Strasse geschleudert und kamen am Waldrand total beschädigt zum Stillstand. Die Rettung Chur und das Ambulanzteam des Spital Schiers standen mit drei Fahrzeugen im Einsatz und betreuten die Verunfallten. Die Rega-Crew und das Team der AAA Alpine Air Ambulance überflogen je einen Schwerverletzten ins Universitätsspital nach Zürich und Kantonsspital in St. Gallen. Die anderen drei wurden mit den Ambulanzen ins Spital nach Schiers, Kantonsspital in Chur und Spital in Grabs gebracht, heisst es weiter. Vor Ort standen 25 Angehörige der Feuerwehr Landquart im Einsatz. Die Steigstrasse war für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden untersuchen die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. (red)