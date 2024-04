Scuol: Berghütte durch Brand total zerstört

Am Samstagabend ist es kurz vor 21 Uhr in Sent zu einem Brand in einer Jagdhütte gekommen, so eine Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. «Die Feuerwehr Pisoc rückte mit 20 Einsatzkräften aus, konnten jedoch aufgrund der Schneelage den Brandort nicht erreichen», heisst es weiter.

Eine Rega-Crew und ein Mann der Alpinen Rettung haben den Bewohner, der den Brand gemeldet hatte, geborgen und ihn mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital Engiadina Bassa nach Scuol geflogen.

Am Sonntag flog die Feuerwehr gemäss Mitteilung mit der Heli Bernina an den Schadenplatz. Die Hütte war vollständig abgebrannt, unter dem Blechdach war jedoch noch ein Mottbrand vorhanden, worauf mittels Helikopter Löschwasser abgelassen wurde. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Brandursache. (red)