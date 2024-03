Mann verunfallt in Disentiser Kletterhalle schwer

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden stieg am Freitagabend ein 50-jähriger Mann in der Kletterhalle im Center Fontauna in Disentis/Mustér eine Kletterwand hinauf. «Aus noch nicht geklärten Gründen stürzte er aus einer unbekannter Höhe auf den Hallenboden», teilt die Kantonspolizei mit.

Der Mann wurde am Boden liegend vorgefunden und von herbeigeeilten Personen betreut, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Schwerverletzte wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. (red)