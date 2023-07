Bündner Fachmann für Kriminalprävention: «Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster»

Die Zahlen, welche die Kantonspolizei Graubünden Ende März veröffentlicht hat, sprechen eine deutliche Sprache. Die Straftaten haben im vergangenen Jahr im Kanton zugenommen – vor allem im Engadin und in Chur. In der Kantonshauptstadt wurden 43 Prozent aller in Graubünden registrierten Taten gegen das Strafgesetzbuch registriert.