66-jähriger Töfffahrer stürzt wegen Baustelle am Umbrailpass

Die Kantonspolizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass am Mittwochnachmittag am Umbrailpass ein 66-jähriger Mann mit seinem Töff gestürzt ist und sich dabei verletzt hat. Vom Umbrailpass ist der Mann talwärts in Richtung Val Müstair gefahren. «Beim Befahren einer Baustelle mit Schotterbelag stürzte er», heisst es in der Mitteilung weiter. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Müstair haben Arbeiter der Baustelle Erste Hilfe geleistet. Anschliessend wurde der Töfffahrer mit Hüftverletzungen mit dem Rettungswagen ins Spital nach Sta. Maria überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)