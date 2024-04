Verlorenes Anhängerrad prallt in ein Auto

Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag um 16.40 Uhr mit einem Transportanhänger auf der Deutschen Strasse H3 von Zizers in Richtung Trimmis. Nach der Örtlichkeit Rappagugg löste sich das hintere linke Anhängerrad. Es prallte heftig in die Front eines Autos aus der Gegenrichtung, gelenkt von einer 59-Jährigen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund zehntausend Franken, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Verkehrsbehinderung wegen eines Lastwagens

Ein an die Unfallstelle dazu gefahrener Lastwagen blieb wegen eines technischen Defekts stehen. Das führte zu einer Verkehrsbehinderung. Diese dauerte bis kurz vor 19 Uhr, wobei die Patrouille der Kantonspolizei Graubünden den Verkehr wechselseitig am Lastwagen vorbeiführte. (lab)