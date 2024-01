Billettautomat in Chur gesprengt – die Kantonspolizei sucht Zeugen

Ein Billettautomat der Rhätischen Bahn ist in der Nacht auf heute in Chur West gesprengt worden. «Die Täterschaft muss den Billettautomaten kurz nach 4 Uhr morgens mit einem pyrotechnischen Gegenstand gesprengt haben», schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Die Täterschaft habe Bargeld entwendet. Bei der Sprengung wurde auch der Unterstand der Haltestelle Chur West beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 200'000 Franken. Eine Patrouille der Stadtpolizei Chur sicherte den Schadenplatz während der Tatbestandsaufnahme, wie es abschliessend heisst.

Zeugenaufruf

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Sprengung in Chur West gemacht haben, melden sich bitte bei der Fahndung Chur, Telefon 081 257 73 00. Die gerichtspolizeiliche Ermittlungskompetenz bei Sprengstoffdelikten liegt bei der Bundesanwaltschaft.

Dies war nicht der einzige Einsatz der Bündner Polizei über das vergangene Silvesterwochenende. Auch diese Vorfälle haben die Einsatzkräfte auf Trab gehalten: